Πυροσβέστης πήγε να σβήσει φωτιά και αντίκρισε 10 μέλη της οικογένειάς του νεκρά (vid)

Πυρκαγιά σε σπίτι στην Πενσιλβάνια με 10 νεκρούς, εκ των οποίων τρία παιδιά

Επτά ενήλικοι και τρία παιδιά, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή της κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους, στην περιοχή Νέσκοπεκ της Πενσιλβάνιας.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Ένας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά, σάστισε όταν αντιλήφθηκε πως το σπίτι ανήκε στην οικογένειά του.

Ο πυροσβέστης Χάρολντ Μπέικερ δήλωσε στην εφημερίδα The Citizens’ Voice ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο γιος του, η κόρη του, ο πεθερός του, ο κουνιάδος και η κουνιάδα του, τρία εγγόνια (ηλικίας 5, 6 και 7 ετών) και άλλα δύο συγγενικά πρόσωπα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Γείτονες ανέφεραν πως άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη προτού δουν τις φλόγες να ξεπηδούν από το σπίτι, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας νεαρός ακούστηκε να ουρλιάζει έξω από το σπίτι: «Είναι όλοι νεκροί».

Ο πυροσβέστης Μπέικερ, ο οποίος απαλλάχθηκε των καθηκόντων του λόγω της συγγένειάς του με τα θύματα, είπε πως στο συγκεκριμένο οίκημα διέμεναν συνολικά 14 άνθρωποι. Ένας απουσίαζε λόγω εργασίας, ενώ άλλοι τρεις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο Χάρολντ Μπέικερ συμπλήρωσε πως στο σπίτι βρίσκονταν επίσης 13 σκυλιά, αλλά δεν γνώριζε αν κάποια επέζησαν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.

This is what’s left of a home on the 700 block of 1st St. in Nescopeck after a fire broke out overnight. One neighbor describes hearing a popping noise, he thought was a gunshot. Walked outside to see the house engulfed in flames. @WNEP pic.twitter.com/IdYK7hsOjd