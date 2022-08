Ήρθε η ώρα να αποκτήσεις όλα τα PS4 και PS5 games που πάντα ποθούσες

Οι καλοκαιρινές προσφορές PlayStation συνεχίζονται για να καλύψουν κάθε γούστο.

Η ώρα των καλοκαιρινών προσφορών του PlayStation ξαναήρθε και η Sony δίνει για άλλη μια φορά σε όλους τη δυνατότητα να προσθέσουν στη συλλογή τους παιχνίδια που πάντα ήθελαν.

Οι νέες αυτές καλοκαιρινές προσφορές καλύπτουν τόσο παιχνίδια του PS4, όσο και του PS5 και μάλιστα πολύ πρόσφατες και πετυχημένες παραγωγές, όπως τα Horizon Forbidden West και Gran Turismo 7.

Η προωθητική αυτή ενέργεια έχει ξεκινήσει από σήμερα και θα «τρέξει» τις επόμενες μέρες, με νέα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα να προστεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές στο ειδικό κουτάκι του PlayStation Store στο μενού της κονσόλας σας ή μέσα από το επίσημο site του PlayStation Store, εδώ.

Με μια πρώτη ματιά, εντοπίσαμε το Horizon Forbidden West με έκπτωση 29%, το Gran Turismo 7 με έκπτωση 29%, το Dying Light 2: Stay Human με έκπτωση 33%, το Call of Duty Vanguard με έκπτωση 50%, το Cyberpunk 2077 με έκπτωση 50%, το The Last of Us Part II με έκπτωση 50% και το Call of Duty: Modern Warfare με έκπτωση 67%.