Πέθανε ο ηθοποιός David Warner: Γνώστος από τους ρόλους του στον «Τιτανικό» και την «Προφητεία»

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από την ταινία «Τιτανικός», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Πέθανε ο ηθοποιός David Warner σε ηλικία 80 ετών από ασθένεια σχετιζόμενη με τον καρκίνο, σύμφωνα με την Mirror.

O ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή στο Denville Hall, ένα ίδρυμα φροντίδας για ανθρώπους της βιομηχανίας του θεάματος.

«Τους τελευταίους 18 μήνες αντιμετώπισε τη διάγνωσή του με χαρακτηριστική χάρη και αξιοπρέπεια», ανέφερε η οικογένειά του στην ανακοίνωσή της.

Η καριέρα του

Έγινε γνωστός για το ρόλο του ως βοηθός του Billy Zane, Spicer Lovejoy, στην επιτυχημένη ταινία Τιτανικός το 1997.

Επίσης στην ταινία The Omen (1976) (H προφητεία), υποδύθηκε τον φωτογράφο Keith Jennings.

Τα τελευταία 30 χρόνια, είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχίες, όπως το Scream 2 ως Gus Gold, ο Πλανήτης των πιθήκων ως γερουσιαστής Sandar, το You, Me and Him ως Michael Miller και το Mary Poppins Returns ως Admiral Bloom. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως Doctor Who, Penny Dreadful, Ripper Street, Sweeney Todd, Batman Beyond και άλλες. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν η φωνή του The Lobe στο Teen Titans Go! το 2020.