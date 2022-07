Αυτές είναι οι σημαντικές βελτιώσεις που έκανε η Naughty Dog στο The Last of Us Part 1 (vid)

Το γνωστό στούντιο παρουσίασε το πως άλλαξε το κλασικό game και το έφερε σε νέα μορφή.

Το The Last of Us είναι από τα παιχνίδια που έχουν σημαδέψει τη βιομηχανία του gaming από την εποχή του PS3 και η Sony έχει ήδη ανακοινώσει πως το επαναφέρει στο σήμερα με το The Last of Us Part 1.

Το νέο game θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου για το PS5, ενώ αργότερα θα εμφανιστεί και για το PC.

Η ομάδα ανάπτυξης και το PlayStation δημοσίευσαν ένα νέο video διάρκειας σχεδόν 11 λεπτών, όπου και αναλύονται όλες οι αλλαγές και βελτιώσεις που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε πως η νέα έκδοση του game θα κάνει render σε native 4K με στόχο τα 30fps ή σε dynamic 4K με στόχο τα 60fps, ενώ θα εκμεταλλεύεται ακόμη τα ειδικά χαρακτηριστικά του PS5, όπως τους αισθητήρες του χειριστηρίου DualSense και το 3D Audio.