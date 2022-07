Έκανε το λάθος να κλέψει την τσάντα ζευγαριού παλαιστών: Τον έπιασαν από τα iPods να αγοράζει τηλεόραση (vid)

Ο Kevin Koble έκλεψε την τσάντα της Natalia Markova, η οποία με τον Bryan Idol τον εντόπισαν να προσπαθεί να αγοράσει μία τηλεόραση.

Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια ενός νεαρού να κλέψει την τσάντα μίας γυναίκας με την οποία ταξίδευαν μαζί με προορισμό το αεροδρόμιο της Τάμπα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πως τόσο εκείνη, όσο και ο άνδρας που την συνόδευε ήταν αθλητές της επαγγελματικής πάλης στο NWA.

Ο Bryan Idol και η Natalia Markova επέστρεφαν από αγώνες στο Νασβιλ και ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο για το σπίτι τους, όταν η 33χρονη αντιλήφθηκε πως δεν είχε την τσάντα της. Επέστρεψε στον χώρο επιβίβασης και οι υπεύθυνοι τσέκαραν ξανά το αεροσκάφος για να δουν αν είναι εκεί, μόνο που όταν επέστρεψαν τα νέα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, καθώς δεν ήταν εκεί.

Τόσο ήταν που ο σύντροφός της, την ρώτησε αν μέσα στην τσάντα είχε τα iPods. Όταν εκείνη απάντησε καταφατικά, ενεργοποίησαν την εφαρμογή «Find My» και διαπίστωσαν μας έδιναν σήμα σε μία απόσταση περίπου μισής ώρας.

Εκεί βρισκόταν το πολυκατάστημα Walmart, όπου έφτασαν σύντομα και προσπαθούσαν να βρουν τον δράστη. Τότε ξαφνικά τους ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό για απάτη, καθώς ο δράστης, έχοντας και το πορτοφόλι της Natalia Markova επιχείρησε να αγοράσει μία τηλεόραση 700 δολαρίων. Κάτι όμως που δεν κατέστη δυνατό...

Λίγο αργότερα όμως εντόπισαν τον νεαρό, τον οποίο η 33χρονη αναγνώρισε από το αεροπλάνο και ο Bryan Idol επιχείρησε να τον σταματήσει. Εκείνος έκανε μία κίνηση σαν να τον σπρώχνει και επιχείρησε να διαφύγει, όμως δεν κατάφερε να πάει και πολύ μακριά, καθώς ο παλαιστής τον έριξε κάτω και τον ακινητοποίησε μέχρι να έρθει η αστυνομία και να τον συλλάβει.

Αφού διαπιστώθηκε πως δεν είχε προλάβει να χαλάσει κάποια χρήματα που είχε η Natalia Markova στο πορτοφόλι της και η τσάντα της είχε παραδοθεί στα απολεσθέντα του αεροδρόμιου, το ζευγάρι αποφάσισε να μην κινηθεί νομικά κατά του Kevin Koble που ήταν ο δράστης.

This is me and @Mercuriomodel / @thebryanidol, pro wrestlers, catching the thief in @Walmart 💪😁🔥 Making @nwa proud 🌟 Superhero stuff you know 😜 @TMZ @FoxNews @BBCSport #prowrestler pic.twitter.com/aJjOwIXyjK