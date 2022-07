Το νέο trailer του The Lord of the Rings: The Rings of Power μάς επιστρέφει στη Μέση Γη

Έρχεται στο Amazon Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Η νέα τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στον κόσμο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 στο Amazon Prime Video και η ομάδα παραγωγής δημοσίευσε το πρώτο σχετικό teaser trailer με αρκετό υλικό από τον κόσμο, τους χαρακτήρες και τις μάχες.

Το The Lord of the Rings: The Rings of Power θα φέρει στο προσκήνιο την προσπάθεια της Γκαλάντριελ να προειδοποιήσει για ένα μεγάλο κακό που έρχεται και τα γεγονότα θα μας ταξιδέψουν χιλιάδες χρόνια πριν από αυτά που είδαμε στα βιβλία The Lord of the Rings και ουσιαστικά στη δεύτερη εποχή της Μέσης Γης.

Στη νέα σειρά που έχει κοστίσει στην Amazon πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της παραγωγής και ήδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο για τα της παραγωγής, θα δούμε σίγουρα κάποιους χαρακτήρες από την τριλογία, όπως οι Γκαλάντριελ, Έλροντ και Ισίλντουρ. Οι πρώτες φήμες κάνουν για παραγωγή 5 σεζόν, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη κάτι επίσημα.

Δείτε το πρώτο teaser trailer στη συνέχεια.