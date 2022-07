Το Instagram επιτρέπει πλέον ανάρτηση περιεχομένου μόνο για συνδρομητές

Νέος μηχανισμός με στόχο να αυξήσει τα έσοδα των δημιουργών.

Το Instagram προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή, καθώς ανακοίνωσε το πρόγραμμα συνδρομητών για τους δημιουργούς του.

Συγκεκριμένα, όσοι αναρτούν υλικό στο λογαριασμό τους θα μπορούν να το ορίζουν να εμφανίζεται μόνο σε όσους πληρώνουν μια συνδρομή.

Το υλικό αυτό μπορεί να είναι από απλά Reels έως και φωτογραφίες, ενώ στο προφίλ του δημιουργού του (και σε όσους έχουν πρόσβαση) εμφανίζεται με μια μοβ κορώνα στα δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία του άρθρου.

Ο επικεφαλής της πλατφόρμας, Άνταμ Μοσερί, έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις μέσα από το προφίλ του, σημειώνοντας πως ο μηχανισμός ήταν ένας από αυτούς που ζητούσαν περισσότεροι οι content creators.

Οι συνδρομητές έχουν πλέον δυνατότητα για συμμετοχή σε συγκεκριμένα chats, όπου με άλλους 29 μπορούν να μιλούν με τον αγαπημένο τους δημιουργό.

Όλα τα group chats λειτουργούν με τον Messenger και μπορούν να ξεκινήσουν από ένα απλό story, με στόχο να εξαφανιστούν μετά από 24 ώρες.

Όλο το περιεχόμενο που απευθύνεται μόνο σε συνδρομητές θα είναι συγκεντρωμένο σε ένα τομέα στο προφίλ κάθε δημιουργού.

