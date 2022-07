The North Face και VECTIV μαζί στον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα

Ορεινό τρέξιμο, διαδρομή Via Ferrata στην Κόνιτσα, αναρρίχηση και πολλές ακόμα εκπλήξεις στο Zagori Mountain Running!

Η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face, δηλώνει δυναμικό «παρών» για ακόμα μία χρονιά στον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα, στο Zagori Mountain Running που γίνεται για 11η χρονιά, στις 22-24 Ιουλίου 2022 στο Ζαγόρι.

Με τη δυναμική της σειράς VECTIV

H πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV που με το μότο “Power Further” μετατρέπει την ενέργεια σε ορμή και δίνει ώθηση σε όλους τους νέους αθλητές, δοκιμάστηκε πέρσι στο Ζαγόρι με απόλυτη επιτυχία και φέτος αναμένεται να συγκινήσει και πάλι όλους τους λάτρεις του ορεινού τρεξίματος.

Η The North Face συνεχίζει να φέρνει την επανάσταση με την καινοτόμα τεχνολογία υπόδησης που δημιουργήθηκε στις κορυφές των βουνών, προσφέροντας μοναδικά οφέλη, καθώς έχει δοκιμαστεί με γνώμονα τους κορυφαίους αθλητές της που συμμετέχουν σε αγώνες ανώμαλου δρόμου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τη δοκιμάσουν στο τρέξιμο τους στα μονοπάτια και στην πεζοπορία τους στο Τσεπέλοβο ενώ θα θαυμάσουν τα νέα σχέδια της συλλογής VECTIV™ καθώς και της συλλογής Flight Series™, της κορυφαίας συλλογής ένδυσης ορεινού τρεξίματος.

Στήριξη του ορεινού αθλητικού τουρισμού

Η The North Face, παραμένοντας πάντα πιστή στις αρχές της, αναδεικνύει και πάλι την αξία και τα οφέλη της άσκησης και της εξερεύνησης, με το μήνυμα της “Never Stop Exploring”. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει από την αρχή τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος της χώρας και το κάλεσμα αυτής της μοναδικής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών στοιχείων του Ζαγορίου, καθώς και την προώθηση του ορεινού αθλητικού τουρισμού, δίνοντας κίνητρο σε παλιούς και νέους εξερευνητές.

Via Ferrata με τη Βανέσα Αρχοντίδου Powered by The North Face στην Κόνιτσα

Μία από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν καταφέρει τον μοναδικό άθλο της κατάκτησης των επτά υψηλότερων κορυφών των ηπείρων του κόσμου, η ambassador της The North Face Βανέσα Αρχοντίδου, θα βρεθεί στο Zagori Mountain Running. Για πρώτη φορά το κορυφαίο outdoor brand θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 20 τυχερούς να απολαύσουν την εμπειρία της Via Ferrata στην Κόνιτσα. Η Via Ferrata της Κόνιτσας είναι μια πανέμορφη διαδρομή μήκους 11χλμ. και διάρκειας περίπου 5 ωρών, που κινείται μέσα στη χαράδρα του Αώου παράλληλα με την κοίτη του ποταμού. Έχει ως εκκίνηση και τερματισμό το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη γραφική διαδρομή προς τη Μονή Στομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό που είναι ενεργός έως και την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 στις 23:59, ενώ η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου και από αυτή θα προκύψουν 10 τυχεροί συμμετέχοντες για το Σάββατο 23 Ιουλίου και ακόμη 10 για την Κυριακή 24 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών μπείτε εδώ.

Αναρρίχηση για τους μικρούς explorers Powered by The North Face

Οι μικροί explorers και λάτρεις της αδρεναλίνης θα δοκιμάσουν για ακόμα μία χρονιά τον συναρπαστικό τοίχο αναρρίχησης της The North Face. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν και θα έρθουν πιο κοντά στο άθλημα της αναρρίχησης δοκιμάζοντας με ασφάλεια τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο της γιορτής του ορεινού αθλητισμού.

Προϊόντα της The North Face θα βρείτε στα καταστήματα της εταιρείας:

The North Face, The Mall Athens, Aνδρέα Παπανδρέου 35, 15122 Μαρούσι

The North Face, Golden Hall, Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι 151 23, Ελλάδα

The North Face, Mediterranean Cosmos, 11ο χλμ εθνικής οδού, Α/Δ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών, Θεσσαλονίκη 570 01, Ελλάδα

Καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

