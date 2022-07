Σε συνεργασία με την Microsoft το νέο φθηνότερο πακέτο συνδρομής με διαφημίσεις για το Netflix

Οι δύο πλευρές επισημοποίησαν ότι θα δουλέψουν από κοινού.

Το Netflix και η Microsoft ανακοίνωσαν πως θα συνεργαστούν για τη δημιουργία του νέου και πιο φθηνού συνδρομητικού πακέτου για την πλατφόρμα.

Το νέο μοντέλο θα προσφέρει το περιεχόμενο της video streaming υπηρεσίας, αλλά μαζί με διαφημίσεις, έτσι ώστε να δημιουργούνται περισσότερα έσοδα με μικρότερο αντίτιμο για τον τελικό καταναλωτή.

Ο COO του Netflix, Γκρεκ Πίτερς, δήλωσε σε σχετικό post πως «Ο απώτερος στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, καλύτερη μη-γραμμική τηλεόραση και περισσότερες επιλογές για τους διαφημιζόμενους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την Microsoft για αυτήν τη νέα μορφή της υπηρεσίας».

Από την πλευρά του, ο CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, δήλωσε χαρούμενος για το γεγονός ότι το Netflixε επέλεξε την αμερικανική υπηρεσία και δήλωσε πως οι δύο πλευρές θα δουλέψουν σκληρά για ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Microsoft ψάχνει εδώ και καιρό να φέρει διαφημίσεις στα free-to-play games του Xbox.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf