Κτηνωδία στις ΗΠΑ, έφηβοι σκότωσαν 72χρονο με κώνο και βιντεοσκοπούσαν τη δολοφονία: Δίνεται αμοιβή 20.000 δολαρίων (vid)

Τραβούσαν βίντεο και γελούσαν, ενώ σκότωναν τον άτυχο άντρα.

Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας ενός 72χρονου άντρα στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, από μια ομάδα νεαρών, που κινηματογραφούσαν μάλιστα και τις αποτρόπαιες πράξεις τους και γελούσαν.

Οι έφηβοι έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο, ζητώντας πληροφορίες από όποιον γνωρίζει για να τους συλλάβει.

Americans are getting crazier each day.

Security video released Friday by Philadelphia police shows a group of teens fatally beating a man in his early 70s with a traffic cone. pic.twitter.com/Dvvbvg9ALZ