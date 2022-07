Στις 9 Νοεμβρίου η κυκλοφορία του God of War Ragnarok, αυτές είναι οι συλλεκτικές εκδόσεις (vids)

Η Sony αποκάλυψε όσα έρχονται για το πολυ-αναμενόμενο game της.

To God of War Ragnarok είναι από τα πλέον αναμενόμενα παιχνίδια των επόμενων μηνών και η Sony Santa Monica ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει στις 9 Νοεμβρίου 2022 για τα PS4 και PS5. Στο νέο σύντομο video που δημοσιεύτηκε φαίνονται λίγες σκηνές μάχης του Ατρέα και του Κράτος με πολλούς εχθρούς, αλλά και γιγαντιαία τέρατα.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι συλλεκτικές εκδόσεις του παιχνιδιού που θα έχουν τις ονομασίες God of War Ragnarok Collector’s και God of War Ragnarok Jotnar Editions. Ας δούμε αναλυτικά ποιες εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν.

God of War Ragnarok – Standard Edition

H απλή έκδοση του τίτλου θα πωλείται σε physical και ψηφιακή μορφή και όσοι θέλουν να αναβαθμίσουν από αυτήν του PS4 στο PS5 θα πληρώσουν ένα αντίτιμο κοντά στα €10.

God of War Ragnarok – Digital Deluxe Edition

Η Digital Deluxe έκδοση θα περιλαμβάνει το παιχνίδι, αλλά και τα Kratos Darkdale Armor, Atreus Darkdale Attire (cosmetic), Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos, Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe, Official God of War Ragnarök Digital Soundtrack, Dark Horse Digital Mini Artbook, Avatar Set και PlayStation 4 Theme.

God of War Ragnarok – Collector’s Edition

Η Collector’s Edition περιλαμβάνεται σε ένα μεγάλο κουτί και θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τα εξής: το παιχνίδι, μία Steelbook Display Case, 2” Vanir Twins Carvings, Dwarven Dice Set, 16” Mjölnir Replica, αλλά και τα Kratos Darkdale Armor, Atreus Darkdale Attire (cosmetic), Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos, Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe, Official God of War Ragnarök Digital Soundtrack, Dark Horse Digital Mini Artbook, Avatar Set και PlayStation 4 Theme.

God of War Ragnarok – Jotnar Edition

H Jotnar Edition θα περιλάμβάνεται σε ένα μεγάλο κουτί που θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τα εξής: το παιχνίδι, 7-Inch Vinyl Record με μουσική του Bear McCreary, The Falcon, Bear and Wolf Pin Set, The Legendary Draupnir Ring, Brok’s Dice Set, Yggdrasil Cloth Map, ένα Steelbook Display Case, 2” Vanir Twins Carvings, 16” Mjölnir Replica, αλλά και τα Kratos Darkdale Armor, Atreus Darkdale Attire (cosmetic), Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos, Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe, Official God of War Ragnarök Digital Soundtrack, Dark Horse Digital Mini Artbook, Avatar Set και PlayStation 4 Theme.







Οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουλίου.