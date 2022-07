Διαθέσιμα τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τους κατόχους PS4 και PS5

Κατεβάστε τα τώρα και κρατήστε τα για πάντα στη συλλογή σας.

Η Sony Interactive Entertainment ξεκίνησε τη διάθεση των δωρεάν παιχνιδιών PS4 και PS5 για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus.

Η ιαπωνική εταιρεία έχει ανακοινώσει εδώ και μερικές ημέρες πως από τις 5 Ιουλίου θα προσφέρει τα εξής games σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή (σε οποιοδήποτε από τα τρία διαθέσιμα πακέτα): Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4/PS5), The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) και Arcadegeddon (PS5/PS4).

Σημειώνεται πως το δεύτερο από τα τρία games είναι διαθέσιμο μόνο σε έκδοση για το PS4, ωστόσο παίζει και στις δύο κονσόλες.

Οι νέοι αυτοί τίτλοι θα είναι online για να τους προσθέσετε στην ψηφιακή συλλογή σας έως και την 1η Αυγούστου και μία ημέρα αργότερα θα αντικατασταθούν από άλλους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, πως το PlayStation Plus έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει πλέον τρία διαφορετικά πακέτα με ξεχωριστά προνόμια. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα εδώ.