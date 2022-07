Ζήσαμε μια μοναδική μουσική εμπειρία με τους Pet Shop Boys και το Samsung Galaxy S22 Ultra!

Πώς μπορείς να συνδυάσεις ένα ταξίδι στα '80s και στο... μέλλον; Παρακολουθώντας τη συναυλία των Pet Shop Boys με το Samsung Galaxy S22 Ultra!

Η αλήθεια είναι πως τα μουσικά φεστιβάλ μας είχαν λείψει. Πολύ! Μπορεί το μυαλό μας να μην είναι ακόμα τόσο... ανέμελο, όσο πριν, αλλά τουλάχιστον έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά μοναδικές στιγμές χαράς και χαλάρωσης. Να δημιουργήσουμε και πάλι όμορφες αναμνήσεις, που θα μείνουν μια ζωή.

Μία τέτοια όμορφη στιγμή ζήσαμε και στη συναυλία των... αγέραστων Pet Shop Boys στο Release Athens Festival και το Galaxy S22 Ultra μας βοήθησε να την κρατήσουμε καταγεγραμμένη για πάντα. Κάπως έτσι, συνδυάσαμε ένα ταξίδι στα '80s και στο... μέλλον, αφού η τεχνολογική εμπειρία που προσφέρει το εν λόγω smartphone είναι ασύγκριτη.

Αφού εμφανίστηκαν στη σκηνή οι Mazoha, Bobya Cottisha, ο Κ. Βήτα κι οι Thievery Corporation και πριν αρχίσει το ταξίδι στο... χρόνο, κάναμε μία στάση στο booth της Samsung. Εκεί, όπου ο καθένας είχε την ευκαιρία να γράψει πάνω στο Galaxy S22 Ultra με την γραφίδα S-Pen το μήνυμά του και να το δει να προβάλλεται στο σχετικό video wall. Πρόκειται για το πιο γρήγορο και με μεγαλύτερη απόκριση S Pen που δημιουργήθηκε ποτέ από τη Samsung, με βελτίωση κατά 70% στο λανθάνοντα χρόνο εμφάνισης, που σου δίνει τη δυνατότητα να γράφεις και να σχεδιάζεις ακόμη πιο ρεαλιστικά στη διευρυμένη οθόνη του Galaxy S22 Ultra και προσφέρει νέους τρόπους περιήγησης στις εφαρμογές.

Το δικό μας μήνυμα; #LiveAgain. Τόσο μικρό, κι όμως, τόσο μεγάλη η σημασία του. Άλλωστε, αυτή είναι και η ονομασία της σχετικής καμπάνιας που γίνεται φέτος, με την Samsung να είναι χορηγός αυτό το καλοκαίρι σε πολλά μουσικά φεστιβάλ (Release, Colourday, Primer) με digital και φυσική παρουσία. Αν πας κι εσύ σε κάποιο μουσικό φεστιβάλ φέτος, μπορείς να επισκεφθείς το booth της Samsung, για να στείλεις το δικό σου μήνυμα!

Όταν πήραμε θέση και πάλι, για να απολαύσουμε το θρυλικό synth-pop δίδυμο από το Λονδίνο, μία τεράστια ουκρανική σημαία εμφανίστηκε on stage, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Στη συνέχεια οι Pet Shop Boys βγήκαν στη σκηνή εν μέσω αποθέωσης, κάτι που μας βοήθησε να καταγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια το Galaxy S22 Ultra με το Nightography.

Χάρη σε αυτή, επιτρέπεται στον χρήστη η λήψη βίντεο υψηλής ευκρίνειας από την μπροστινή και την πίσω κάμερα, χωρίς να έχει σημασία αν είναι μέρα ή νύχτα. Με τον αισθητήρα pixel 2.4um, τον μεγαλύτερο αισθητήρα pixel που έχει δημιουργήσει η Samsung, οι φακοί του Galaxy S22 Ultra απορροφούν περισσότερο φως και δεδομένα, βελτιστοποιώντας τον φωτισμό και τις λεπτομέρειες της εικόνας σε κάθε βίντεο.

Όσο κινούμασταν στον ρυθμό των Pet Shop Boys και απολαμβάναμε το vibe του Νιλ Τέναντ, καταγράφαμε με τον προηγμένο φακό Super Clear Glass του S22 Ultra κάθε στιγμή. Από το "Opportunities", το "Domino Dancing", το "Always On My Mind", μέχρι το "It's A Sin", που έκανε το πλήθος να παραληρεί!

Με τον εν λόγω φακό, ενισχύεται η ομαλότητα και η ευκρίνεια κατά τη λήψη βίντεο τη νύχτα. Παράλληλα, η λειτουργία Auto Framing βοηθά τους χρήστες να καταγράφουν πάντα το κάδρο ακριβώς που επιθυμούν, είτε περιέχει ένα άτομο, είτε... δέκα!

Αυτό που μας εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο είναι οι δυνατότητες zoom, που μας έφεραν 100 φορές πιο κοντά στη δράση!

Έτσι, ακολουθήσαμε κάθε βήμα του Νιλ Τέναντ, τον οποίο διακρίναμε με κάθε λεπτομέρεια, κι είδαμε τι γινόταν πάνω στη σκηνή, λες και ήμασταν ακριβώς εκεί, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόμασταν αρκετά πιο πίσω από τη μέση της Πλατείας Νερού!

Διαπιστώσαμε ακόμη πως η κάμερα του Galaxy S22 Ultra δεν απλώς ισχυρή, αλλά η πιο «έξυπνη» της Samsung και μείναμε... speechless!

Κάθε λήψη με το Galaxy S22 Ultra φαίνεται (και είναι) επαγγελματική, λόγω των νέων δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από την τεχνολογία AI, όπως η λειτουργία Πορτρέτο. Οι προηγμένες δυνατότητες έξυπνης κάμερας του Galaxy S22 Ultra, μας βοήθησαν να αποτυπώσουμε εκπληκτικές φωτογραφίες, με ζωηρά χρώματα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού.

Μετά από δύο ώρες με μεγάλες επιτυχίες και περικυκλωμένοι από κόσμο που ζούσε τη στιγμή και τραγουδούσε με την ψυχή του, φύγαμε με ένα τεράστιο χαμόγελο, αφού, όχι μόνο «ξεδώσαμε», αλλά κρατήσαμε και τις πολύτιμες αναμνήσεις μας μέσα στο Galaxy S22 Ultra, το οποίο μας προσέφερε την απόλυτη premium εμπειρία της σειράς S μέχρι σήμερα!

Και μην ξεχνάτε: #Liveagain!