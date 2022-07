Διαρροή δεδομένων από το OpenSea, στα χέρια επιτήδειων τα mails χρηστών

Πρόβλημα ασφάλειας στην αγορά των NFTs, την προσοχή των χρηστών ζητούν οι ειδικοί

Το NFT marketplace OpenSea ανακοίνωσε πως έπεσε θύμα επίθεσης hackers και μέρος της βάσης δεδομένων του βρίσκεται σε χέρια τρίτων.

Όπως φαίνεται, ένας υπάλληλος της υπηρεσίας διαχείρισης λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Customer.io) κατέβασε όλα τα δεδομένα και τα μοιράστηκε με μια τρίτη εφαρμογή και όπως σημειώνει ο επικεφαλής ασφαλείας της πλατφόρμας, όσοι έχουν μοιραστεί το λογαριασμό τους με το OpenSea θα πρέπει να θεωρούν πως η διεύθυνσή τους βρίσκεται στα χέρια τρίτων.

Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν κλαπεί κωδικοί ασφαλείας ή άλλα προσωπικά δεδομένα και η OpenSea συνεργάζεται με την Customer.io για να εξερευνήσουν περαιτέρω το συμβάν.

An employee of our email vendor, https://t.co/6vM4WAcJal, misused their employee access to download & share email addresses with an unauthorized external party.



Email addresses provided to OpenSea by users or newsletter subscribers were impacted.https://t.co/Osb6qqkqZZ