Crash Bandicoot 4, Man of Medan και Arcadegeddon δωρεάν για τους συνδρομητές του PS Plus

Δώρο από τη Sony για τους πελάτες με ενεργή συνδρομή.

Μπορεί το PlayStation Plus να άλλαξε μορφή, ωστόσο τα δωρεάν παιχνίδια είναι ακόμη ένα «τυράκι» για τους κατόχους των PS4 και PS5.

Έτσι, η Sony συνεχίζει να προσφέρει τίτλους δωρεάν στους συνδρομητές της υπηρεσίας και αποκάλυψε τα παιχνίδια που έρχονται τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, όλοι οι συνδρομητές (και στα τρία, πλέον, διαθέσιμα πακέτα) θα μπορέσουν να κάνουν δικά τους από τις 5 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου τα Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Arcadegeddon και The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.

Τα πρώτα δύο έχουν διαθέσιμη έκδοση και για το PS4 και για το PS5, ενώ για το τελευταίο προσφέρεται σε όλους τους παίκτες η έκδοση της περασμένης γενιάς.

Όσοι, τώρα, έχουν ενεργή συνδρομή και θέλουν να κατεβάσουν τα παιχνίδια του Ιουνίου (God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker και Nickelodeon All-Star Brawl) θα έχουν τη σχετική δυνατότητα μέχρι και τις 4 Ιουλίου.