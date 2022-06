18 Years Bolivar Anniversary with Anfisa Letyago

Kiko Navarro - Σάββατο 25 Ιουνίου 2022!

To Bolivar Beach Club, o Νο 1 καλοκαιρινός προορισμός της Αθηναϊκής διασκέδασης, γιορτάζει 18 χρόνια δυναμικής παρουσίας και σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο Birthday Bash του καλοκαιριού με καλεσμένους Παρασκευή 24 Ιουνίου την super hot Ρωσίδα star της techno Anfisa Letyago και Σάββατο 25 τον ιδιαίτερα αγαπητό Ισπανό dj/ producer Kiko Navarro.

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Anfisa Letyago:

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/570231354461805

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Προπώληση Εισιτηρίων https://www.viva.gr/tickets/music/anfisa-letyago-fri-june-24bolivar

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Kiko Navarro:

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/389251005989471

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Εισιτήριο: 10€ με ποτό

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684