Παρά τις κυρώσεις η Ρωσία έβγαλε 93 δισ. τις πρώτες 100 μέρες του πολέμου

Η Ρωσία είχε έσοδα 93 δισεκ. ευρώ από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες 100 ημέρες του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ρωσία συσσώρευσε έσοδα 93 δισεκατομμυρίων ευρώ χάρη στις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες εκατό ημέρες του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού να προέρχεται από την ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητου κέντρου μελετών που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα και φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τη Γαλλία.

Η έρευνα, του Centre for research on energy and clean air (CREA, «Κέντρο έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα»), με έδρα τη Φινλανδία, δίνεται στη δημοσιότητα καθώς το Κίεβο ασκεί πίεση στους Δυτικούς να διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με τη Μόσχα, για να σταματήσουν να τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε πρόσφατα να επιβάλει προοδευτικό εμπάργκο –με εξαιρέσεις– στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Το ρωσικό φυσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται σε καίριο βαθμό, δεν αναμένεται προς το παρόν να μετατραπεί σε αντικείμενο παρόμοιου μέτρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CREA, η ΕΕ αντιπροσώπευε το 61% των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, με αξία περίπου 57 δισεκ. ευρώ, τις πρώτες 100 ημέρες του πολέμου (24η Φεβρουαρίου-3η Ιουνίου). Οι κυριότεροι εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου το διάστημα αυτό ήταν η Κίνα (12,6 δισεκ. ευρώ), η Γερμανία (12,1 δισεκ.) και η Ιταλία (7,8 δισεκ.).

Τα έσοδα της Ρωσίας προέρχονται κυρίως από την πώληση αργού πετρελαίου (46 δισεκ.), κατόπιν του αερίου που διαμετακομίζεται μέσω αγωγών (24 δισεκ.), κατόπιν των πετρελαϊκών προϊόντων, του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), καθώς και του άνθρακα.

Το μάννα αυτό δεν στέρεψε, παρότι οι εξαγωγές της Ρωσίας μειώθηκαν τον Μάιο και παρότι η Μόσχα υποχρεώθηκε να πουλήσει σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς. Παρά τις εκπτώσεις, η Ρωσία ωφελήθηκε από την παγκόσμια αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Μολονότι ορισμένες χώρες έκαναν μεγάλες προσπάθειες να μειώσουν τις εισαγωγές τους (Πολωνία, Φινλανδία, τα κράτη της Βαλτικής), άλλες αντίθετα αύξησαν τις αγορές τους: η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και... η Γαλλία, σύμφωνα με το CREA.

«Ενώ η ΕΕ προβλέπει πιο αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, η Γαλλία αύξησε τις εισαγωγές της και έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού ΥΦΑ στον κόσμο», τονίζει ο Λάουρι Μιλιβίρτα, αναλυτής του CREA.

Επρόκειτο για αγορές σποτ (άμεσα πληρωτέες στην παράδοση με ρευστό) και όχι στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων, κάτι που σημαίνει ότι η Γαλλία αποφάσισε εν γνώσει της να αγοράσει περισσότερη ρωσική ενέργεια παρά την εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνει ο ειδικός.

Η Γαλλία «οφείλει να ευθυγραμμίσει τα λόγια με τις πράξεις της: εάν υποστηρίζει αληθινά την Ουκρανία, πρέπει να εφαρμόσει άμεσα εμπάργκο στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να αναπτύξει το ταχύτερο καθαρές μορφές ενέργειας και λύσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα», κρίνει.