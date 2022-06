Νέα renders για το Xiaomi 12 Ultra με το camera module της Leica και συνεργασία με το YouTube

Δύο σημαντικές εξελίξεις για την νέα ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας.

Το Xiaomi 12 Ultra δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη, αλλά κάποιες ακόμη πληροφορίες και renders είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τα @OnLeaks και Zoutonus, η συσκευή θα έχει ένα μεγάλο camera module με 4 φακούς στο πίσω μέρος που θα πιάνει ένα μεγάλο τμήμα της πλάτης και μάλιστα θα είναι και το πρώτο που θα φέρει την υπογραφή της Leica.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασικός φακός θα είναι στα 50MP με τους άλλους δύο (periscope, ultra-wide) να έχουν αισθητήρα 48MP. Η μπροστινή κάμερα θα είναι τύπου punch-hole και θα έχει αισθητήρα 20MP.

H AMOLED oθόνη της συσκευής εκτιμάται πως θα έχει διαγώνιο 6.6 ιντσών με υποστήριξη 120Hz refresh rate και ανάλυση 1440x3200 pixels, με αναλογία πλευρών 20:9 και υποστήριξη για HDR 10+.

Ακόμη, αναφέρεται ένα διπλό σύστημα ηχείων και Snapdragon 8 Gen 1 chipset στο εσωτερικό. Περισσότερα για τη συσκευή αναμένουμε σύντομα.

Πέραν της παραπάνω πληροφορίας, η Xiaomi φαίνεται πως ξεκινάει και μια συνεργασία με το YouTube, αφού -ξεκινώντας από την αγορά της Ινδίας- θα προσφέρει με κάθε νέο τηλέφωνο Mi και Redmi δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία YouTube Premium.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν τα παρακάτω τηλέφωνα (αρκεί να έχουν αγοραστεί έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023).

Δώρο 3 μήνες YouTube Premium: Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11i Hypercharge 5G, Xiaomi 11i 5G και Xiaomi 12 Pro

Δώρο 2 μήνες YouTube Premium: Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Remdi Note 11S, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, Xiaomi Redmi Note 11 Pro και Xiaomi Pad 5.

We're glad to have partnered with YouTube Premium for a first-of-its-kind collaboration so you can stream your favorite content ad-free.

Now wherever you are, learning and fun will never stop!



