Τον Ιανουάριο του 2023 εκτιμά αναλυτής πως θα παρουσιαστεί το Apple MR headset

Η νέα κάσκα της αμερικανικής εταιρείας έρχεται στις αρχές του νέου έτους.

Το παγκόσμιο συνέδριο προγραμματιστών της Apple «τρέχει» αυτές τις ημέρες και αν και είχαμε ανακοινώσεις σε αρκετά επίπεδα, δεν μάθαμε τίποτα για την νέα κάσκα που ετοιμάζει η εταιρεία.

Ακουγόταν, μάλιστα, έντονα πως στο τέλος της παρουσίασης που έγινε την Δευτέρα θα είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε κάτι για το θέμα.

Παρόλα αυτά, επίσημα δεν έχει γίνει η παραμικρή αναφορά και πλέον έρχεται ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo (που έχει πάντα σωστή πληροφόρησης στα της Apple) να σημειώσει πως εκτιμά ότι θα δούμε το νέο MR headset στις αρχές του 2023 και συγκεκριμένα μέσα στον Ιανουάριο.

Όπως σημειώνει, τα πολλαπλά lockdowns σε Κίνα και Σαγκάη καθυστέρησαν αρκετά τη διαδικασία παραγωγής και έτσι εκτιμάται πως τα τελικά στάδια ποιοτικού ελέγχου θα γίνουν στο τρίτο τρίμηνο του 2022.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Kuo αναμένει ένα σχετικό event για τα ΜΜΕ τον Ιανουάριο και τα πρώτα development kits να αποστέλλονται λίγες ημέρες μετά σε προγραμματιστές.

Με το πλάνο αυτό, οι προ-παραγγελίες θα αρχίσουν κάποια στιγμή στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 και οι πωλήσεις εκτιμάται πως θα αρχίσουν να γίνονται το καλοκαίρι, κοντά στο WWDC 2023.

