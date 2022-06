Apple WWDC 2022: Σύντομα το iPhone θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως webcam για Mac (vid)

Νέα σημαντική επιλογή για τους χρήστες των συσκευών της Apple.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου WWDC 2022, η Apple ανακοίνωσε πως σύντομα οι χρήστες Mac και iPhone, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ως webcam για το laptop τους.

Το νέο αυτό χαρακτηριστικό (Continuity Camera) έρχεται ως μέρος του νέου macOS με την ονομασία macOS Ventura και η εταιρεία προτρέπει τους χρήστες να τοποθετούν το smartphone τους στο επάνω μέρος της οθόνης για να απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα σε κλήσεις που γίνονται μέσω FaceTime, Microsoft Teams, WebEx και άλλα apps.

Η νέα λειτουργία προσθέτει απλά την εικόνα της κάμερας που καταγράφει το iPhone στο μηχανισμό της εκάστοτε εφαρμογής στον υπολογιστή σας και υποστηρίζει τα Central Stage και Portrait Mode για να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε.

Η εταιρεία αποκάλυψε ακόμη πως συνεργάζεται με την Belkin για τη δημιουργία ειδικών stands που θα μπορούν να κρατούν το iPhone σε ιδανική θέση πίσω από την οθόνη του MacBook.

