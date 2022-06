God of War και άλλα δύο παιχνίδια δωρεάν για τους κατόχους PS4 και PS5 με συνδρομή PS Plus (vid)

Η Sony συνεχίζει τα σημαντικά δώρα για τους πελάτες της υπηρεσίας της.

Η Sony Interactive Entertainment επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων ημερών σχετικά με τα παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι PS4 και PS5 θα μπορέσουν να απολαύσουν τα God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker και Nickelodeon All-Star Brawl από τις 7 Ιουνίου κι έπειτα. Μέχρι και τις 6 Ιουνίου θα είναι ακόμη διαθέσιμα τα παιχνίδια του Μαΐου και συγκεκριμένα τα FIFA 22, Tribes of Midgard και Curse of the Dead Gods.

Υπενθυμίζεται πως το PS Plus θα ανανεωθεί για τη χώρα μας στις 23 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει πως θα φέρει τα τρία διαφορετικά πακέτα με τα ανάλογα πλεονεκτήματα για τους συνδρομητές.

Περισσότερα για την υπηρεσία αυτή θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, οπότε μείνετε συντονισμένοι.