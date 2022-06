Απίστευτο video: Παίζουν την ζωή τους κορόνα-γράμματα κάνοντας αγώνες με τρένο (vid)

Τρία παιδιά στο Τορόντο, μπήκαν στις γραμμές του τρένου και δύο από αυτά έκαναν αγώνες, μπαίνοντας μπροστά στο βαγόνι.

Τα επικίνδυνα πράγματα που κάνουν οι νεαροί, προκειμένου να εκπληρώσουν προκλήσεις στα social media, έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο εξωτερικό. Το τελευταίο παράδειγμα μας έρχεται από τον Καναδά και συγκεκριμένα από το Τορόντο.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video που δημοσίευσε η Metrolinx, το οποίο είναι από τις γραμμές κοντά στον ποταμό Χάμπερ, τρία παιδιά έχουν μπει στο δρόμο του τρένου, εκ των οποίων τα δύο, ουσιαστικά παίζουν την ζωή τους κορόνα-γράμματα, καθώς το άλλο έχει κάτσει απλά στην άκρη.

Όταν λοιπόν το τρένο κάνει την εμφάνισή του στο σημείο εκείνο, τα δύο αρχίζουν και τρέχουν μπροστά από το πρώτο βαγόνι, σα να κάνουν αγώνες, με το ένα να κάνει μία κίνηση που θα μπορούσε να του στοιχίσει την ζωή.

Την ώρα λοιπόν που το τρένο το πλησιάζει και ενώ βρίσκεται έξω από τις γραμμές στην δεξιά πλευρά, αποφασίζει να περάσει πάνω από αυτές και να πάει αριστερά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με παράσυρση. Κάτι που ευτυχώς δεν έγινε...

⚠️ This heart-stopping video shows the dangers of walking on railways. Watch as young people come within a foot of serious injury or death while trespassing on a rail bridge in Toronto.



Talk to your kids about rail safety. Resources here: https://t.co/X5uS2ewqui #MetrolinxFYI pic.twitter.com/R8P6dmDFdW