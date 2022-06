Το 2023 έρχεται το Master League στο eFootball της Konami

Επίσημη τοποθέτηση για το θέμα από την ιαπωνική εταιρεία.

Η Konami φαίνεται να φέρνει σιγά-σιγά στα ίσια του το eFootball και προχώρησε σε κάποιες ανακοινώσεις για τα όσα έρχονται στο μέλλον. Μέσα σε αυτά βρίσκεται και το δημοφιλές Master League που θα προσφέρεται έναντι χρημάτων από το 2023.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική εταιρεία σημείωσε πως μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει το Lobby Match, στο οποίο οι παίκτες θα μπορούν να δημιουργήσουν δωμάτια για online αγώνες και να παίξουν με ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο Dream Team.

Μέσα στο χειμώνα θα προσφερθούν κάποιες έξτρα επιλογές παραμετροποίησης, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται και το cross-platform play ανάμεσα σε κονσόλες και PC.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που θα έρθει επί πληρωμή, έξτρα ομάδες και πρωταθλήματα θα προστεθούν μέχρι τα τέλη του 2022, ενώ και το Master League θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά.

Δείτε τα σχετικά tweets στη συνέχεια.

Free Content - Lobby Match in which users can create rooms online and play matches between teams created in Dream Team is scheduled to be available after summer 2022

Paid Content

- The number of teams that can be used in leagues and club teams will be expanded and distributed as additional paid content by the end of 2022

- Master League will be available as additional paid content during 2023