Αναλυτής εκτιμά πως το PlayStation VR2 θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2023

Καμία επίσημη τοποθέτηση από το PlayStation, προς το παρόν.

Η Sony έχει παρουσιάσει το πως θα είναι το PlayStation VR2, έχει μιλήσει για κάποιες από τις τεχνολογίες του, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε θα το ρίξει στην αγορά για τους κατόχους PS5.

Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo που έχει δείξει πως έχει πάντα καλή πληροφόρηση στα της αγοράς της τεχνολογίας σημείωσε πως το νέο περιφερειακό αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «η νεότερη πληροφορία που έχω από την γραμμή παραγωγής είναι πως η συναρμολόγηση του PlayStation VR2 θα αρχίσει μέσα στους επόμενους μήνες με στόχο να είναι έτοιμα 1.500.000 τεμάχια μέσα στο δεύτερο μισό του 2022. Θεωρώ πως η κυκλοφορία του PlayStation VR2 θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023, όταν βρισκόμαστε δηλαδή και στο κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους της Sony».

Τόνισε ακόμη πως η μεγαλύτερη αλλαγή στη νέα έκδοση του headset είναι οι κάμερες που ενσωματώνονται στο κυρίως σώμα και πως εκεί εστιάζει περισσότερο η Sony στα των επιδόσεων.

I believe PS VR2 will have a good start thanks to the support of 20+ game titles from first- & third-party at launch. Sony's position & resources in the game industry can accelerate AAA VR game development (e.g., Horizon Call of the Mountain), benefiting the VR growth.