Φαίνεται πως πλησιάζουμε στην ανακοίνωση του AR/VR headset της Apple

Ολοένα και πληθαίνουν οι πληροφορίες και ίσως το δούμε στο WWDC 2022.

Με το WWDC 2022, το παγκόσμιο συνέδριο προγραμματιστών της Apple, να πλησιάζει όλοι περιμένουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει η αμερικανική εταιρεία για τα όσα θα λανσάρει τους επόμενους μήνες.

Φαίνεται, δε, πως το φημολογούμενο AR/VR headset της είναι πιο κοντά στην αποκάλυψή του, καθώς πρόσφατα άρχισε να εμφανίζεται καταχωρημένο σε σχετικές λίστες υπηρεσιών που αναφέρονται σε πατέντες τεχνολογικών προϊόντων.

Η καταχώρηση έγινε από μια εταιρεία με την ονομασία Realityo Systems LLC και φαίνεται πως είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του για λογαριασμό της Apple.

Κάποιοι που το έψαξαν παραπάνω είδαν ότι η εταιρεία αυτή έχει ίδια διεύθυνση έδρας με την Yosemite Research LLC, την εταιρεία που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν η Apple για καταχώρηση σχετικών πατεντών του λειτουργικού macOS.

Κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι πως έχει καταχωρηθεί και ένα λογότυπο για το realityOS, το οποίο θυμίζει έντονα τα αντίστοιχα της Apple, ειδικά σε ό,τι αφορά τη γραμματοσειρά.

Το χρονικό σημείο που συμβαίνουν όλα αυτά μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και μένει να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα δούμε για πρώτη φορά την κάσκα εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας που θα ρίξει η Apple στην αγορά μέχρι και το 2023.

The trademarks are also the only ones owned by this company “Realityo Systems LLC.” They were originally filed on December 8, 2021. This was just two months before “realityOS” began showing up in Apple source code.