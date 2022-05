Εμφανίστηκε σε αγγελίες prototype του Google Pixel 7!

Η συσκευή που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη πλήρως.

Μπορεί η Google να μην έχει αποκαλύψει ακόμη πλήρως το Google Pixel 7 smartphone της, αλλά φαίνεται πως κάποιος βρήκε ένα prototype του και μάλιστα το έβγαλε σε αγγελία σε πλατφόρμες όπως το eBay και το Facebook Marketplace.

Η συσκευή παρουσιάστηκε επιγραμματικά για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο Google I/O και ξεχώρισε με τον ειδικό σχεδιασμό της πλάτης και των πίσω καμερών.

Η αγγελία περιλαμβάνει κάποιες φωτογραφίες από όλες τις πλευρές της συσκευής και μάλιστα τονίζει ότι είναι η έκδοση με χωρητικότητα 128GB.

O πωλητής τονίζει πως το προμηθεύτηκε από κατάστημα, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς τι είναι και τι συμβαίνει και το έψαξε περισσότερο αφού δέχτηκε τις πρώτες ενοχλήσεις στα social media.

Οι πρώτες προσφορές ξεκίνησαν για την εν λόγω αγγελία από τα 450 δολάρια και φαίνεται πως η αγγελία κατέβηκε μετά και από ενοχλήσεις της Google προς τον κάτοχο της συσκευής. Μπορείτε να την δείτε εδώ πάντως.

And here's what exclusive I have since the seller posted it everywhere else.



Here's another photo of the back of the Google Pixel 7 that you cannot find anywhere else. Enjoy! pic.twitter.com/n4dDNra3lP