Προσοχή σκληρές εικόνες! Η PRF ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «πειθαρχικό έλεγχο» σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Ο θάνατος ενός άνδρα, ο οποίος πέθανε από ασφυξία αφού τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ ενός περιπολικού, απ’ όπου αναδιδόταν πυκνός καπνός, προκάλεσε σοκ στη Βραζιλία.

Το βίντεο που τράβηξε ένας αυτόπτης μάρτυρας έχει κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων (PRF) υποστήριξε σήμερα ότι οι άνδρες της «χρησιμοποίησαν τεχνικές ακινητοποίησης και εργαλεία μειωμένης επικινδυνότητας» απέναντι στον «επιθετικό» Τζενιβάλντο ντε Ζεσούς Σάντος, 38 ετών, στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη σε έναν δρόμο κοντά στην Ουμπάουμπα, μια πόλη 25.000 κατοίκων στην Πολιτεία Σεργκίπε. Στα πλάνα από το βίντεο διακρίνονται δύο άνδρες της PRF, που φορούν κράνη, να προσπαθούν να κλείσουν στο πορτ-μπαγκάζ έναν άνδρα, τα πόδια του οποίου κρέμονται απ’ έξω. Πυκνός λευκός καπνός, που μοιάζει να αναδίδεται από ένα καπνογόνο, βγαίνει από το πορτ-μπαγκάζ.

Ακούγονται επίσης κραυγές πόνου και κάποιος να φωνάζει: «Θα τον σκοτώσουν». Τα πόδια του άνδρα κουνιούνται για περίπου ένα λεπτό και μετά σταματούν. Οι αστυνομικοί τα διπλώνουν και κλείνουν το πορτ-μπαγκάζ.

In broad daylight, police in Brazil 🇧🇷 stuff a man with learning difficulties into an improvised gas chamber, killing him immediately.pic.twitter.com/Q8gbLTrzoH