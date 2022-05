Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια που έρχονται στο ανανεωμένο PS Plus, μαζί με ανακοινώσεις από Ubisoft (vid)

Η υπηρεσία της Sony εμπλουτίζεται σημαντικά με πολλά παιχνίδια.

Πολλές ανακοινώσεις είχε για σήμερα η Sony σχετικά με την ανανεωμένη υπηρεσία PS Plus που ξεκινάει την αναβάθμιση των παροχών της τις επόμενες μέρες. Η Sony έχει ανακοινώσει από τον Μάρτιο τις αλλαγές που θα έρθουν στα πακέτα συνδρομής του PS Plus και τις οποίες το ελληνικό κοινό θα υποδεχτεί από τις 22 Ιουνίου. Όπως ήταν λογικό, όλοι οι gamers έψαχναν να μάθουν ποια παιχνίδια θα προσφέρονται στα νέα πακέτα και η αλήθεια είναι πως το πράγμα ξεκαθάρισε κάπως τις τελευταίες ώρες.

Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των PS4 και PS5 games, οι fans θα μπορέσουν να υποδεχτούν τους πρώτους επιβεβαιωμένους τίτλους που είναι οι ακόλουθοι:

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Τρίτοι συνεργάτες

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor*** | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Κατάλογος κλασικών games

Οι συνδρομητές του PS Plus Premium θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα παρακάτω κλασικά παιχνίδια στην κονσόλα τους. Αν τα έχουν αγοράσει ψηφιακά, θα μπορούν να τα δουν και χωρίς την συνδρομή.

Classic Games Catalog – Original PlayStation και PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Original PlayStation

Hot Shots Golf | Japan Studio, Original PlayStation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Τρίτοι συνεργάτες

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Classic Games Catalog – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Τρίτοι συνεργάτες

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Original PS3 Games (μέσω streaming)

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Τρίτοι συνεργάτες

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Δοκιμαστικές εκδόσεις περιορισμένου χρόνου

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Τρίτοι συνεργάτες

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Για τα παιχνίδια που αναφέρονται με τα αστεράκια πιο πάνω, η Sony έκανε άλλη μια ανακοίνωση και αυτή είναι η συνεργασία της με την Ubisoft για την υπηρεσία Ubisoft+. Σε πρώτη φάση, το Ubisoft+ (η συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει 100+ games από τον κατάλογο της γαλλικής εταιρείας) θα προσφέρεται στους κατόχους PlayStation με νέες κυκλοφορίες και κλασικούς τίτλους του παρελθόντος. Ακόμη, ανακοινώθηκε το Ubisoft+ Classics, το οποίο θα προσφέρει αρχικά 27 παιχνίδια στους συνδρομητές του PS Plus, ενώ μέχρι και τα τέλη του 2022, ο αριθμός τους θα ανέβει στο 50. Τα πρώτα παιχνίδια που επιβεβαιώθηκαν είναι τα παρακάτω.

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Τα Ubisoft+ Classics θα έρχονται πακέτο με τις συνδρομές PS Plus Extra και PS Plus Premium.