Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την πρόθεση της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά και τις αντιδράσεις της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο κάλεσε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και είχαν τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με την επικείμενη υποψηφιότητα της σκανδιναβικής χώρας για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η Μόσχα, ανακοίνωσε το Ελσίνκι.

«Η συνομιλία υπήρξε άμεση και χωρίς περιστροφές και διεξήχθη χωρίς εκνευρισμό. Θεωρήθηκε σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις», αναφέρει ο αρχηγός του φινλανδικού κράτους σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την προεδρία.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9