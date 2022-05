Προσφορές σε σημαντικές κυκλοφορίες games για PS4 και PS5!

Η Sony συνεχίζει τα κύματα εκπτώσεων με το Extended Play Promotion στο PlayStation Store.

Η ώρα για νέες αγορές σε PS4 και PS5 games συνεχίζεται και αυτή τη φορά η Sony προσφέρει πάρα πολλά σημαντικά games σε μοναδικές τιμές.

H προωθητική καμπάνια υπό την ονομασία Extended Play ξεκίνησε μέσα από το PlayStation Store και θα διαρκέσει έως και τις 11 Μαϊου.

Για αυτές τις μέρες, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε δικά σας παιχνίδια όπως τα Assassin’s Creed Valhalla, Deathloop και NBA 2K22 με εκπτώσεις που ξεπερνούν έως και το 70%!

Αν θέλετε να βρείτε τις προσφορές μπορείτε να μπείτε στο σχετικό app του PS4 και του PS5 ή να επισκεφθείτε το ελληνικό PlayStation Store μέσα από τον browser του υπολογιστή σας, κάνοντας click εδώ.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τις εξής προσφορές:

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe: €35,59

Deathloop Deluxe Edition στα €44,49

Far Cry 6 Deluxe Edition στα €44,99

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition στα €19,99

Mass Effect Legendary Edition στα €27,99

Mortal Kombat 11 Ultimate στα €23,99

NBA 2K22 Cross Gen Digital Bundle στα €24,64

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition στα €9,99