Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Κούβα: Πτώμα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, 27 οι νεκροί μέχρι τώρα

Ανάμεσα στα θύματα ήταν μια ξένη, Iσπανίδα τουρίστρια 29 ετών που έκανε βόλτα κοντά στο ξενοδοχείο.

Ακόμη ένα πτώμα ανασύρθηκε χθες Σάββατο από τα συντρίμμια του ξενοδοχείου Saratoga, εμβληματικού νεοκλασικού κτιρίου στο κέντρο της Αβάνας μεγάλο μέρος του οποίου καταστράφηκε από έκρηξη προχθές Παρασκευή, αυξάνοντας τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων στους 27 νεκρούς.

«Έχουμε νέο θάνατο, (πτώμα) ανασύρθηκε από τον τόπο της καταστροφής, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό στους 27» νεκρούς, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Δρ. Χούλιο Γκέρα, αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για γυναίκα 57 ετών.

Ανεξάρτητα ΜΜΕ της Κούβας έκαναν λόγο για 19 αγνοούμενους, δημοσιεύοντας κατάλογο με τα ονόματά τους και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Οι αρχές ανέφεραν ότι 19 οικογένειες ζητούν νέα για συγγενείς τους.

Παιδιά και έφηβοι ήταν τέσσερα από τα θύματα της έκρηξης, που αποδίδεται σε διαρροή αερίου. Από τους 81 ανθρώπους που τραυματίστηκαν, 37 συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία χθες, διευκρίνισε ο δόκτωρ Γκέρα.

Στο ξενοδοχείο δεν βρισκόταν κανένας ξένος, καθώς το κτίριο παρέμενε κλειστό επί δύο χρόνια λόγω της πανδημίας και εργασιών ανακαίνισης· εργάτες και υπάλληλοί του προετοίμαζαν τους χώρους για την επαναλειτουργία του, που προβλεπόταν μεθαύριο Τρίτη. «Τη στιγμή του δυστυχήματος, στο κτίριο δούλευαν 51 εργαζόμενοι (...), εκ των οποίων 11 πέθαναν εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, 13 αγνοούνται, έξι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και οι υπόλοιποι μπόρεσαν να βγουν έγκαιρα», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ρομπέρτο Ενρίκες Καλσαδίγια, εκπρόσωπος του τουριστικού ομίλου Gaviota.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν μια ξένη, ιIσπανίδα τουρίστρια 29 ετών που έκανε βόλτα κοντά στο ξενοδοχείο. Ο σύζυγός της, επίσης Iσπανός, τραυματίστηκε σοβαρά. Αλληλεγγύη στα δύο θύματα και στις οικογένειές τους εξέφρασε ο Iσπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, όπως και «όλη μας την υποστήριξη στον κουβανικό λαό».

«Η κόρη μου δούλευε στο Saratoga, είναι εκεί (κάτω από τα συντρίμμια) από χθες στις οκτώ το πρωί, από τότε δεν έχω μάθει τίποτα για αυτή», είπε με δάκρυα στα μάτια η Γιαουμάρας Κόμπας σε δημοσιογράφους, εξηγώντας ότι δεν βρήκε ούτε σε κάποιο νοσοκομείο, ούτε στο νεκροτομείο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων ή επιζώντων συνεχίζονταν χθες το βράδυ στα δύο υπόγεια, όπου την πρόσβαση περιπλέκει η τεράστια ποσότητα συντριμμιών, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Την Παρασκευή το απόγευμα, γυναίκα είχε καλέσει σε βοήθεια από το ένα υπόγειο.

«Πρέπει να προχωρήσουμε, μπορεί να υπάρχουν ακόμη σύντροφοι εκεί κάτω, ζωντανοί, κι όσο περισσότερο αργούμε τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να παραμείνουν στη ζωή», είπε επιτόπου ο Ραμίρο Βαλδές, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διοικητής μονάδας ανταρτών στην επανάσταση του 1959. Δυο βήματα από το πασίγνωστο κτίριο όπου εδρεύει το κοινοβούλιο της Κούβας, το Saratoga, ξενοδοχείο 5 αστέρων με 96 δωμάτια, δύο εστιατόρια και πισίνα στην οροφή, αποτελούσε έμβλημα της παλιάς Αβάνας και είχε υποδεχθεί τα προηγούμενα χρόνια αρκετές διασημότητες, από τον Μικ Τζάγκερ ως τη Μπιγιονσέ και τη Μαντόνα. Όμως χθες, ήταν αγνώριστο, με τους τέσσερις πρώτους ορόφους του διαλυμένους από την έκρηξη.

Μέσω Twitter, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εξήρε «την ταχύτητα με την οποία κινητοποιήθηκαν ο πληθυσμός και οι κρατικές υπηρεσίες». «Αυτό που πρυτάνευσε ήταν η αλληλεγγύη», πρόσθεσε, καθώς πολλοί Κουβανοί πήγαν από την Παρασκευή να δώσουν αίμα για τους τραυματίες, πέρα από όσους έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν.

Ένοικοι κοντινών κτιρίων, που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, απομακρύνθηκαν προληπτικά, μεταφέρθηκαν σε κέντρα προσωρινής υποδοχής, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

