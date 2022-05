Η καλύτερη φωτογραφία UFO που έχει τραβηχτεί ποτέ, σε υψηλή πλέον ανάλυση!

Πριν από 50 περίπου χρόνια, στον ουρανό της Κόστα Ρίκα τραβήχτηκε η φωτογραφία που απεικονίζει ένα UFO.

Στο προσκήνιο ήρθε ξανά- αλλά αυτή τη φορά σε υψηλή ανάλυση- η καλύτερη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ «πιάνοντας» UFO και όπως αναφέρουν οι ειδικοί, δεν έχει πειραχθεί και είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από μια αυτοματοποιημένη κάμερα που χρησιμοποιήθηκε από το National Geographic Institute της Κόστα Ρίκα το 1971, όταν ο αεροφωτογράφος Sergio Loaiza πέταξε 10.000 πόδια πάνω από το έδαφος για να πάρει εικόνες για έναν χάρτη.

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε διαστήματα 20 δευτερολέπτων και σε ένα καρέ φαινόταν ένα παράξενο αντικείμενο να αιωρείται πάνω από τη λίμνη Cote στις 8.25 π.μ. τοπική ώρα.

Ύστερα από μελέτες της φωτογραφίας από τους ερευνητές UFO από την Κόστα Ρίκα, Ricardo Vílchez, Richard Haines και Jacques Vallée, οι τρεις τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτογραφία δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου είδους μοντάζ ή αντικατοπτρισμού.

Πλέον, κυκλοφόρησε σε υψηλή ανάλυση από τον Esteban Carranza. Έναν πολίτη της Κόστα Ρίκα. Σύμφωνα με το UAP Media, ο Carranza έλαβε ένα αντίγραφο της αρχικής εικόνας από τον αείμνηστο θείο του, ο οποίος πέθανε πέρυσι. Ο θείος του είχε προηγουμένως λάβει τη φωτογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ή στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 από το National Geographic Institute.

I made this high res scan last year, met with people on the National Geographic Institute and tracked the technician in charge of the camera back in 1971.



But there’s no reason for the image to sit on my desktop. Disclosure is a team effort and everyone should have this image. https://t.co/pXUPOPVP4t