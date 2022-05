Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο ξενοδοχείο της Κούβας (vids)

Στο ξενοδοχείο δεν υπήρχαν τουρίστες, αφού είναι κλειστό εδώ και δύο χρόνια λόγω της πανδημίας.

Στους 26 ανέρχονται οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στο ξενοδοχείο Saratoga της Αβάνας και οι διασώστες αναζητούν ακόμη επιζώντες, καθώς άλλοι πολλοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Πολλές δεκάδες τραυματίες (42) νοσηλεύονται ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι τέσσερα παιδιά και έφηβοι.

There was a huge explosion in Havana, Cuba at a major hotel. I sincerely hope the U.S. isn’t behind this. pic.twitter.com/V4l607pUbm