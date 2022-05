Madrugada στο Gazzetta: «Αφιερώνουμε στους Έλληνες φίλους μας το "Honeybee"»

Με αφορμή τη συναυλία τους στις 24 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι Νορβηγοί, αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, πραγματοποίησαν Συνέντευξη Τύπου στο roof garden «Ολυμπιάς.

Οι Madrugada, είναι πανέτοιμοι να μας επισκεφθούν ξανά, 22 χρόνια από την πρώτη τους επαφή με το κοινό που τόσο αγάπησαν και τους αγάπησε. Σε μια συναυλία - ορόσημο στην καριέρα τους, στο Καλλιμάρμαρο, αναμένεται να δώσουν τη σπουδαιότερη συναυλία τους.

Στη Συνέντευξη Τύπου, ευδιάθετοι, λαμπεροί, ευγενικοί και ανοιχτοί σε ερωτήσεις, στάθηκαν στο πόσο σημαντική είναι αυτή η συναυλία για τους ίδιους. Μια βραδιά, σε ένα χώρο που όμοιό του δεν έχουν ξαναπαίξει, φάνηκαν ανυπόμονοι και εκστασιασμένοι.

Η βραδιά θα είναι άλλωστε συμβολική για το δέσιμό τους με τη χώρα μας. Ζήτησαν μάλιστα να βρεθούν την ίδια μέρα της Συνέντευξης Τύπου και στο στάδιο ώστε να πατήσουν το χώρο με την ιστορική σημασία.

Στις ώρες που βρεθήκαμε μαζί τους, η εσωτερική τους σύνδεση με τη μουσική τους, ο νέος τους δίσκος Chimes at Midnight, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Vangelis αλλά και ο ελληνικός πολιτισμός γενικότερα, πλαισίωσαν τη συζήτηση.

«Είμαστε ευτυχισμένοι που θα κάνουμε στην Ελλάδα, τη πρώτη μας συναυλία σε στάδιο και μάλιστα σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που μας γεννά απρόσμενα συναισθήματα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το ελληνικό κοινό. Νιώθουμε μια απροσδόκητη τρυφερότητα», δήλωσαν και συνέχισαν την κουβέντα με τους δημοσιογράφους.

Σε ερώτηση του Gazzetta για το ποιο τραγούδι θα ήθελαν να αφιερώσουν στους Έλληνες φίλους τους, η απάντηση του Sivert Høyem ήταν άμεση και σίγουρη: «To Honeybee. Οι Έλληνες περισσότερο από κάθε άλλο συναυλιακό κοινό μας, έχουν χτίσει μία πολύ ξεχωριστή σχέση με αυτό το τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε και να μην το παίξουμε».

Τα λεγόμενά του... επιβεβαιώνονται, αφού σε πρόσφατη συναυλία τους στην οποία βρεθήκαμε στο Βερολίνο και στο κατάμεστο Tempodrom, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπήρξε στο σχετικό setlist για τους Γερμανούς.

"Stay with me

Sweet lucky lady

Don't ever leave me

Honey bee"

Από τον Οκτώβριο του 2000 και τις πρώτες τους συναυλίες στην Ελλάδα. Στο κατάμεστο, μυστικιστικό Ρόδον και τα ζωντανά sold out.

Οι Madrugada δημιούργησαν, θρήνησαν το χαμό του κιθαρίστα τους, αναζήτησαν τον καλύτερο τους εαυτό και τους περιμένουμε στις 24 Σεπτεμβρίου για να φωνάξουμε πως:

Nobody Loves them Like We Do

Photo: Θωμάς Δασκαλάκης, Αφροδίτη Ζαγγανά και Χρόνης Περράκης