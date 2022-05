Το Instagram δοκιμάζει χρονολόγιο που θα πιάνει όλη την οθόνη του χρήστη

Η πλατφόρμα της Meta προσπαθεί να προσεγγίσει άλλη μια φορά το Tiktok

Τo Instagram θέλει να αλλάξει για άλλη μια φορά το χρονολόγιο των χρηστών και έτσι θα προσεγγίσει μια υλοποίηση που θυμίζει έντονα το Tiktok και κάθε ανάρτηση καλύπτει όλο το εύρος της οθόνης του.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της πλατφόρμας Άνταμ Μοσέρι, μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter.

Testing Feed Changes



We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.



If you’re in the test, check it out and let me know what you think. pic.twitter.com/dmM5RzpicQ