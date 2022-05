Δεν είναι αστείο: Οι Sex Pistols ξαναβγάζουν τον απαγορευμένο δίσκο «God Save The Queen» (vid)

Περίπου 45 χρόνια από την κυκλοφορία του και την απαγόρευσή του από το BBC, ο πανκ ύμνος God Save The Queen.

Κάποια πράγματα παραμένουν διαχρονικά όσα χρόνια και αν περάσουν... Οι Sex Pistols ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και για αυτό αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ξανά τον απαγορευμένο τους δίσκο.

Ο λόγος φυσικά για τον God Save The Queen, ο οποίος ετοιμάζεται να βγει ξανά μετά από 45 χρόνια, προς τιμή του πλατινένιου ιωβηλαίου της Βασίλισσας.

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.



