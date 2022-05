Poll: Ποιο είναι το αγαπημένο σου κρέας για bbq;

Ψήφισε και ανάδειξε τον βασιλιά της σχάρας.

Το bbq (τόσο η διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα) είναι κάτι σαν τις τηγανιτές πατάτες. Αρέσει σε όλους. Ποιος δεν θέλει να φάει καλό κρέας, ψάρι, λαχανικά ψημένο σε μια ψησταριά Broil King που μπορεί να βρει στα καταστήματα της General Gas;

Οι μεταξύ μας διαφορές σχετικά με το bbq ξεκινούν από τη στιγμή που θα ανάψουμε την ψησταριά και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ψήσουμε και πώς θα το ψήσουμε (εδώ θα βρείτε μερικά σχετικά tips). Θα ψήσουμε κρέας, ψάρια ή λαχανικά; Το ψήσιμο του κρέατος θα είναι rare, medium rare, medium well, medium, well done;

Κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικές προτιμήσεις. Για να είμαστε, όμως, ειλικρινείς οι διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τον βαθμό ψησίματος στην Ελλάδα είναι οι εξής δύο: medium rare ή well done, με την συντριπτική πλειοψηφία να κλείνει προς το δεύτερο.

Ποσοστό που βγάζει κυβέρνηση παίρνει και το κρέας απέναντι στα ψάρια και στα λαχανικά, αλλά και οι ψησταριές Broil King με όλα τα εξαρτήματά τους που μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα της General Gas (από ταψιά και πλάκες ψησίματος μέχρι φιάλες υγραερίου και ρυθμιστές πίεσης, μαχαίρια και ξύλινες επιφάνειες κοπής) έναντι των υπολοίπων. Εκεί που υπάρχουν πραγματικά διαφορετικά γούστα σχετικά με το bbq είναι το τι είδους κρέας να ρίξουμε πάνω στην ψησταριά.

Υπάρχουν κάποιοι παραδοσιακοί που είναι υπέρ των κλασικών κρεάτων (π.χ. μπριζόλα, κοτόπουλο και μπιφτέκια) και κάποιοι πιο μερακλήδες (π.χ. παϊδάκια, πανσέτες, κεμπάπ). Ανεξάρτητα, όμως, από το σε ποια κατηγορίας ανήκεις, αν σου δινόταν η δυνατότητα να επιλέξεις μόνο ένα είδος κρέατος για το bbq της Κυριακής, τι θα πέταγες πάνω στην ψησταριά σου;



