Δεκάδες συλλήψεις στην Τουρκία στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η οικονομική δυσπραγία που προκαλεί βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαδηλώσεων της φετινής Πρωτομαγιάς στην Τουρκία.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης για τις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς ενάντια στην οικονομική δυσπραγία που προκαλείται από τον μαινόμενο πληθωρισμό.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης είχε επιτρέψει την πραγματοποίηση εορτασμών της Πρωτομαγιάς σε άλλη περιοχή και έκρινε παράνομες τις συγκεντρώσεις σε όλες τις άλλες τοποθεσίες .

Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε αστυνομικούς να διαπληκτίζονται με διαδηλωτές και να τους περνούν χειροπέδες, σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης 30 άτομα στο κέντρο της Μπεσίκτας και άλλα 22 στην περιοχή Σισλί, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren.

Turkish riot police detain protesters as they try to reach Taksim Square for an unauthorized May Day celebration during a May Day demonstration in Istanbul, Turkey, 01 May 2022.