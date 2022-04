Μεγάλο κύμα εκπτώσεων σε παιχνίδια PS4 και PS5 που πωλούνται κάτω από €20

Η Sony ξεκινάει νέα προωθητική καμπάνια για λίγες ημέρες.

Η Sony συνεχίζει τις προωθητικές ενέργειες για να γνωρίσουν οι κάτοχοι PS4 και PS5 περισσότερες παραγωγές και έτσι ανακοίνωσε το Game Under Promotion.

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιαπωνικής εταιρείας, οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα από σήμερα έως και τις 10 Μαΐου να κάνουν δικά τους παιχνίδια των δύο κονσολών σε τιμή κάτω από τα 20 ευρώ.

Στην ενότητα αυτή δεν εντάσσονται μόνο παιχνίδια που δεν πωλούνταν σε full τιμή, αλλά και τίτλοι που απλά προσφέρονται με έκπτωση πάνω από 70%!

Στη λίστα έχουμε ήδη ξεχωρίσει τα Star Wars Jedi: Fallen Order, DOOM Eternal, Need for speed Heat, Dying Light, Far Cry 5, Star Wars Battlefront II και Call of Duty: Black Ops III.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές από το σχετικό πλήκτρο του PlayStation Store στις κονσόλες σας ή μέσα από το επίσημο ελληνικό site του PlayStation Store, εδώ.