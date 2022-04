50 games στοχεύει να προσφέρει μέχρι τα τέλη του 2022 στους συνδρομητές του το Netflix

Περαιτέρω επέκταση στο χώρο των videogames για την πλατφόρμα.

Το Netflix έχει κάνει ήδη τα ανοίγματά του προς το χώρο των videogames, όχι μόνο με τις σειρές που βασίζονται σε δημοφιλή ηλεκτρονικά παιχνίδια (The Witcher, Cuphead, League of Legends, Castlevania, Resident Evil), αλλά και με την προσφορά μερικών τίτλων για τους συνδρομητές του και την εξαγορά κάποιων game developers (Boss Fight Entertainment, Next Games, Night School Studio).

Φαίνεται πως η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί και μάλιστα μέχρι τα τέλη του 2022, η πλατφόρμα θέλει να προσφέρει έως και 50 παιχνίδια.

Στην παρούσα φάση υπάρχουν 18 videogames άμεσα διαθέσιμα και φαίνεται πως περίπου άλλα 30 θα προστεθούν τους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία σχετική ένδειξη για το αν ο εμπλουτισμός αυτός θα γίνει σε συνεργασία με κάποιον γνωστό publisher ή αν θα συνεχιστούν οι εξαγορές.