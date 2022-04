Φήμη πως το FIFA 22 θα προσφερθεί δωρεάν σε PS4 και PS5

Για τα μέλη του PS Plus, της συνδρομητικής υπηρεσίας της Sony.

Η Sony προσφέρει κάθε μήνα δωρεάν παιχνίδια στους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus.

Σύμφωνα με έμπιστο insider που έχει βγάλει στη δημοσιότητα αρκετές πληροφορίες αρκετά πριν την επίσημη ανακοίνωσή τους, η ιαπωνική εταιρεία αναμένεται να δώσει στους χρήστες δωρεάν το FIFA 22, το πιο πρόσφατο ποδοσφαιρικό game της ΕΑ και μάλιστα και στο PS4, αλλά και στο PS5.

Τα άλλα δύο παιχνίδια που αναφέρει ο insider για τον επόμενο μήνα είναι τα Curse of the Dead Gods (PS4) και Tribes of Midgard (PS4/PS5).

Τα παιχνίδια θα γίνουν διαθέσιμα από τις 3 Μαΐου έως και τις 7 Ιουνίου και παραμένουν σε playable μορφή στο λογαριασμό του χρήστη όσο διατηρεί ενεργή τη συνδρομή του.

Μια τόσο δυνατή προσθήκη μόνο τυχαία δεν θα πρέπει να θεωρείται καθώς τον Ιούνιο θα έχει ενεργοποιηθεί και η νέα μορφή της υπηρεσίας PS Plus με τις τρεις διαφορετικές συνδρομές.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα και τι αλλάζει για το PS Plus στην Ελλάδα εδώ.