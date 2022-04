Βούλιαξε τουριστικό σκάφος στην Ιαπωνία: Αγνοούνται 26 επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά

Το τουριστικό σκάφος είχε στείλει σήμα κινδύνου στην ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, καθώς η πλώρη είχε πλημμυρίσει.

Δυσάρεστα νέα έρχονται από την Ιαπωνία, καθώς ένα τουριστικό σκάφος με 26 επιβαίνοντες και παιδιά ανάμεσά τους, βούλιαξε ανοιχτά του νησιού και οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται είναι αρκετά δυσοίωνες αναφορικά με επιζώντες.

Όπως αναφέρει το CNN, το τουριστικό σκάφος είχε στείλει σήμα κινδύνου στην ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, καθώς η πλώρη είχε πλημμυρίσει. Το πλήρωμα και οι επιβάτες φορούσαν σωσίβια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί επιζώντες.

Authorities lost contact with the crew of the "Kazu 1" after the crew reported water was flooding into the stern of the vessel and it had started to sink, public broadcaster NHK has reported https://t.co/aV1gGKbDp6