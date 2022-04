Στην Ταϊβάν η κρατική TV μετέδωσε επίθεση της Κίνας με πυραύλους: «Μην πανικοβάλλεστε, ήταν τεχνικό σφάλμα» (vid)

Οι ειδοποιήσεις προορίζονταν για μια κοινή άσκηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Νέα Ταϊπέι και εμφανίστηκαν κατά λάθος λόγω τεχνικού σφάλματος.

Πυραυλική επίθεση από την Κίνα, μετέδωσε… κατά λάθος, η κρατική τηλεόραση της Ταϊβάν, η οποία στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες και ζήτησε να μην πανικοβληθούν.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Chinese Television System, στο κάτω μέρος της οθόνης, όπου περνούσαν ειδήσεις, μία ειδοποίηση ανέφερε πυραυλική επίθεση της Κίνας στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.

Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ, ωστόσο δεν ήταν δύσκολο να το πιστέψει ο κόσμος, καθώς υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και πολλοί φοβούνται μία ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν, ανάλογη της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα μηνύματα που περνούσαν από το κάτω μέρος της οθόνης έκαναν λόγο για «πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει», «πυρπόληση σιδηροδρομικού σταθμού», «Κινέζους πράκτορες» αλλά και φυσικά, «κήρυξη έκτακτης ανάγκης της χώρας από τον πρόεδρο της Ταϊβάν».

中共打過來「導彈擊中新北市」?#Taiwan CTS 華視 TV station apologizes after it broadcast chyrons reporting China attacked targets in New Taipei City. CTS explained it was a fire dept exercise and wording wasn't intended for broadcast. @iingwen @MoNDefensehttps://t.co/1PwemJQ7B2 pic.twitter.com/doiFB1CAtT