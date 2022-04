Σενάρια για σύλληψη και ξυλοδαρμό του Αρχηγού Στόλου της Ρωσίας, μετά τη βύθιση του «Moskva»

Πληροφορίες από την Ουκρανία αναφέρουν πως έχει όντως συλληφθεί από άντρες με πολιτικά ρούχα, λίγες μόλις ώρες αφού η Ρωσία παραδέχτηκε πως το «Moskva» βυθίστηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης.

Τη στιγμή που πολλά και διφορούμενα είναι τα σενάρια για τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας «Moskva», νέα σενάρια έρχονται στο φως της δημοσιότητας που θέλουν να έχει συλληφθεί ο αρχηγός Στόλου της Μαύρης Θάλασσας των Ρώσων, καθώς θεωρείται υπεύθυνος για το φιάσκο! Θυμίζουμε την βύθιση του «Moskva» παραδέχτηκε επίσημα η Μόσχα.

Όλα αυτά για τη σύλληψη και τον ξυλοδαρμό του Ιγκόρ Οσίποφ, δεν επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητη πηγή, ωστόσο πληροφορίες από την Ουκρανία αναφέρουν πως έχει όντως συλληφθεί από άντρες με πολιτικά ρούχα, λίγες μόλις ώρες αφού η Ρωσία παραδέχτηκε πως το «Moskva» βυθίστηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης. Άλλες πηγές προσθέτουν πως ξυλοκοπήθηκε.

The commander of the Black Sea Fleet Admiral Igor Osipov was arrested by people in civilian clothes. Witnesses report that the arrest was quite harsh - the admiral's adjutant was beaten very severely.#Russia #Moscow #Ukraine #War pic.twitter.com/6mqKLeURWf