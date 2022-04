Χαμός στην Ιερουσαλήμ: Αιματηρά επεισόδια Ισραηλινών με Παλαιστίνιους (vids)

Περισσότεροι από 100 τραυματίες από τα επεισόδια στην Πλατεία των Τεμενών.

Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ Παλαιστινίων διαδηλωτών και Ισραηλινών αστυνομικών σήμερα (15/4) το πρωί στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

«Ενενήντα τραυματίες» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ και «δεκάδες» έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, δήλωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Από την πλευρά της η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για τουλάχιστον τρία μέλη της που έχουν τραυματιστεί.

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Όρος του Ναού -όπως ονομάζεται η Πλατεία των Τεμενών στην παράδοση του ιουδαϊσμού- κοντά στο τέμενος Αλ Άκσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Iσλάμ, μετά την πρωινή προσευχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι Παλαιστίνιοι άρχισαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες, ενώ εκτίμησε σε 100 τους ταραξίες μεταξύ 12.000 πιστών.

BREAKING: Palestinian Red Crescent reports 7 people injured in #Jerusalem as Israeli forces storm the Al-Aqsa Mosque Compound using stun grenades & tear gas. Is this a repeat of last Ramadan’s horrifying events? #ISRAEL #PALESTINE pic.twitter.com/5l3om5T0eO

Η Πλατεία των Τεμενών βρίσκεται στην παλιά πόλη, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα, που κατέχει το Ισραήλ από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967. Ο τομέας μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και Παλαιστινίων διαδηλωτών.

Δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι αναμένονται σήμερα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ για να προσευχηθούν στην Πλατεία των Τεμενών.

Σήμερα εξάλλου ξεκινά και το Πάσχα, με το υπουργείο Τουρισμού του Ισραήλ να αναμένει στην Ιερουσαλήμ συνολικά 30.000 ξένους τουρίστες μόνο αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, και παρά την ένταση που επικρατεί έπειτα από μια σειρά φονικών επιθέσεων στο Ισραήλ, χιλιάδες χριστιανοί αναμένεται να ακολουθήσουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς, «τον δρόμο του σταυρού» στην Ιερουσαλήμ, τον δρόμο που είχε πάρει ο Χριστός κουβαλώντας τον σταυρό.

Στην Ιερουσαλήμ, και κυρίως στην παλιά πόλη, αναμένεται ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.

Another Friday when arab terrorists try to harm Israeli soldiers in Jerusalem al-aqsa mosque.

Is this what a holy place looks like?

If the terrorists treat their holy places like that, you can tell that they are evil.#Israel#idf#arab#muslim#Terror#terrorist #jerusalem pic.twitter.com/eKDXYzMMyX