WhatsApp: Έρχονται τα emojis στα chat και δυνατότητα μεταφοράς αρχείων έως 2GB!

Και καλύτερος έλεγχος του περιεχομένου που ανεβαίνει στην πλατφόρμα.

To WhatsApp ανακοίνωσε την προσθήκη emojis για χρήση μέσα στην εφαρμογή του, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσετε με διαφορετικό τρόπο τα συναισθήματά σας για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα emojis αυτά θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα chats, όταν και ενεργοποιηθούν από το WhatsApp, με τους υπεύθυνους να λένε πως η ώρα αυτή δεν αργεί.

Σε πρώτη φάση θα είναι διαθέσιμα 6 βασικά emojis και στην πορεία μπορεί να προστεθούν άλλα.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey