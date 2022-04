Διαθέσιμη η νεότερη ενημέρωση συστήματος για το PS5 με κωδικό 22.01-05.02.00

Μπορείτε να την κατεβάσετε στην κονσόλα σας αυτόματα ή χειροκίνητα.

Η Sony διέθεσε άλλο ένα firmware update για την κονσόλα PS5 και αυτό έχει την κωδική ονομασία 22.01-05.02.00.

Τα αρχεία εγκατάστασής του φτάνουν σε χωρητικότητα το 1GB και σύμφωνα με το επίσημο blog του PlayStation βελτιώνουν τη σταθερότητα του λειτουργικού και κάνουν κάποιες μικρο-βελτιώσεις στη λειτουργία της κονσόλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν με το update, πλέον τα voice chats μετονομάζονται σε parties και το Game Base χωρίζεται σε 3 καρτέλες: Friends, Parties και Messages.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, οι παίκτες μπορούν είτε να αρχίσουν ένα ανοιχτό party, είτε ένα που θα επιτρέπει είσοδο μόνο σε φίλους ή σε όσους έχουν δεχτεί σχετική πρόσκληση.

Η ανάγνωση κειμένου από την οθόνη υποστηρίζει 6 επιπλέον γλώσσες, ενώ προσθέτει και ένα μηχανισμό που δείχνει άμεσα τι είναι ενεργοποιημένο και τι όχι στην κονσόλα.

Τέλος, η Sony πρόσθεσε δύο νέα χαρακτηριστικά για τα τρόπαια και συγκεκριμένα βελτίωση στην απεικόνιση των trophy cards, αλλά και την ενεργοποίηση των προτάσεων για κάποιο τρόπαιο όσο παίζετε ένα game.

