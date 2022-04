Το Returnal της Sony κερδίζει το βραβείο BAFTA για το καλύτερο game της χρονιάς

Σημαντική διάκριση για έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο από το PlayStation.

To Returnal ήταν ο μεγάλος νικητής στα φετινά βραβεία BAFTA και στην κατηγορία των videogames, όπου και εξασφάλισε τον τίτλο για το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς.

Ξεχώρισε, κερδίζοντας τα Deathloop, Forza Horizon 5, Inscryption, It Takes Two και Ratchet & Clank: Rift Apart, ενώ κατάφερε να διακριθεί και σε άλλες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, πήρε βραβείο BAFTA και για τις κατηγορίες του ήχου, της μουσικής, αλλά και του performer σε πρωταγωνιστικό ρόλο που πήγε στην Jane Perry για το ρόλο της ως Selene Vassos.

Άλλα παιχνίδια που ξεχώρισαν ήταν το Ratchet & Clank: Rift Apart που κέρδισε τα βραβεία Animation και τεχνικού τομέα, το It Takes Two που κέρδισε τα βραβεία Multiplayer και Original IP και το Unpacking που κέρδισε τα βραβεία Narration και EE Game of the Year.

Μάλιστα, το τελευταίο είναι το μόνο βραβείο που δόθηκε από το κοινό.