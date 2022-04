Το φετινό παιχνίδι Need for Speed θα κυκλοφορήσει μόνο για new-gen κονσόλες

Οι πρώτες πληροφορίες για τον τίτλο της EA είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το νέο παιχνίδι της σειράς Need for Speed θα κυκλοφορήσει μέσα στον Νοέμβριο και μάλιστα δεν θα γίνει διαθέσιμο για PS4 και Xbox One, αφού η ΕΑ φαίνεται πως αποφάσισε να το προσφέρει μόνο σε new-gen εκδόσεις, δηλαδή για PC, PS5 και Xbox Series X/S.

Τις πληροφορίες αυτές ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος-insider της βιομηχανίας, Jeff Grubb, στο Giantbomb show του.

Η απόφασή αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι μια σημαντική στροφή από την ΕΑ και ίσως δείχνει πως οι εταιρείες είναι έτοιμες να αφήσουν πλέον πίσω την προηγούμενη γενιά κονσολών.

Το 2021, η ΕΑ ανακοίνωσε την καθυστέρηση κυκλοφορίας του νέου Need for Speed, γιατί ήθελε την ομάδα ανάπτυξης Criterion Games να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ανάπτυξη του Battlefield 2042.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις και τα πρώτα video για τον τίτλο.