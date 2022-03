Πόσο εντυπωσιακά θα δείχνουν τα videogames σε 20 χρόνια από σήμερα; (vid)

Η Nvidia παρουσίασε μια μελέτη που δείχνει τρομακτικά επίπεδα λεπτομέρειας.

Η Nvidia παρουσίασε στο πλαίσιο του GTC 2022 που διοργανώνει μια σκηνή από ένα ιαπωνικό εστιατόριο που θα μπορούσε να είναι μέρος μιας πίστας από ένα videogames της επόμενης 20ετίας.

Η λεπτομέρεια είναι εξαιρετική και όλα τα μοντέλα των αντικειμένων έχουν σχεδιαστεί στο χέρι και έχουν περαστεί οι σχετικές υφές με το Substance Painter.

I am always blown away by the talent of my team and am so lucky to work with them. We recently created a beautiful Ramen shop scene in @nvidiaomniverse for @NVIDIA's GTC.



Everything modeled by hand, everything textured by hand in Substance Painter. Pure art. pic.twitter.com/Vt34eDpVvO